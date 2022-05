Kasulik tehing ehitusmaterjalide turul. Pandeemia viis turuliidrite liitumiseni

Saare Dolomiit-Väokivi on olnud Eesti suurim loodusliku dekoratiivkivi tootja. Peamiselt on seda valmistatud nende Saaremaa dolomiidikaevandusest pärit materjalist. Ettevõtte aastane käive on ligikaudu 2 miljonit eurot, millega ületatakse teisi selle valdkonna ettevõtted Eestis umbes kümme korda. Nende tootmismaht ületab Eesti turu vajadusi umbes viis korda. Ajalooliselt on nende põhiturg olnud hoopis meie naaberriigis.