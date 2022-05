Raivo Vare: mitu kriisi on üksteise seljas. Kokku tuleb hoida, midagi muud teha ei ole

Majandusekspert Raivo Vare sõnul on hüpotees, et viirus ikkagi naaseb, samas on kõik väsinud sellest ja vaadatakse teatud asjadest mööda. Piiranguid peaks olema tegelikult palju rohkem.

Sakslased on Vare hinnangul teel arusaamisele, mida sõda tähendab. Inflatsioon on tema sõnul kogu maailmas probleemiks, seotud meeletu rahatrükiga, samuti võimendab seda sõda ja logistikaprobleemid. Majandusekspert tõi välja, et liiga suur osakaal on energiatarbijatel Balti riikides. Kui saab tekitada ressursi ülejääke, paigutatakse see pikaajalistesse varadesse, teiseks alternatiiviks on kokkuhoid. Vare on hoiatanud stagflatsiooni ohu eest, kus majandus ei kasva.

Suures osas majanduses on vaja keeleoskust, mida hetkel pole - see on põhjus, miks Ukraina sõjapõgenikud ei lahenda tööjõuprobleemi. Samuti on põgenikud Eestis arvatavasti lühiajaliselt. Lähiaastatel Vare sõnul ei peaks kartma, et kodulaenude intressid tõusevad nii kõrgeks, et koduomanikud ei suuda seda tasuda.

2027. aastaks võiks olla Euroopa gaasivaba. Iga päev makstakse Venemaale miljoneid gaasi eest. "Kui maikuu jooksul kokkulepet ei sõlmita, siis järgmiseks aastaks terminali ei tule," kommenteeris Vare praegust Eleringi ja Alexela vaidlust. Ta tõi välja, et tööstused, kes sõltuvad gaasist, peavad sel juhul end arvatavasti sulgema mõneks ajaks. Terminal võib tulla 2024. aastaks soomlaste kaudu.

Euroopa mudel näeb ette transpordis üksikuid liine, mis on kasulikud ja teiste puhul makstakse peale. Rail Balticut oleks Vare sõnul vaja. Tasuvuse saab saavutada, kui infrastruktuur liigub.

Inflatsiooni ja kriisi pehmendamiseks on palju viise, sellega tuleks tegeleda, märkis Vare. Valitsuse juht saaks üle vaadata maksupoliitika inflatsiooni puhul.

Saade on järelvaadatav.