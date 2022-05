LOOV PARADE! Vaata, kes pääsesid Kuldmuna 2022 finaali

Kadri Ann Mikiveri kokku kutsutud disainižürii hindas pakendi- ja brändingukategooriaid ning üldmulje jäi oma ala ekspertidele igati positiivne. „Väga hästi läks! Mul oli väga hea meel, et žürii liikmed olid kõik hästi vastutustundlikud. Eeltöö oli tehtud suurepäraselt, kõik tööd olid üksipulgi ning väga põhjalikult läbi vaadatud. Vestlused olid konstruktiivsed, hästi põhjendatud ning läbi mõeldud,“ rääkis Kadri Ann.

Üritusturunduse žürii juht Ken Matsalu kiitis samuti kokku tulnud spetsialistide pühendumust. „Üldmulje oli väga hea. Žüriis olid esindatud erinevad valdkonnad ja kompetentsid: akadeemiline, tehnline ja loov pool, agentuuri ning kliendi vaade. See töötas täielikult. Kuna inimeste taustad olid piisavalt erinevad, siis ei läinud jutt ka ühte väravasse. Oma vaateid ja lemmikuid sooviti kaitsta ning vaidlused läksid kohati päris tuliseks. Arutelu oli pikk ja sisuline, inimesed olid kõik materjalid põhjalikult läbi töötanud ning mindi oma tööga sügavale detailidesse,“ ütles Ken.

Ürituste valdkonda suunas mullu endiselt koroonaviirus. „Eks eelmisel aastal oli taaskord palju piiranguid ning üks trend oli kindlasti online-üritused. Neid ju tavaajal eriti ei olnud, kuid nüüd ehk ongi need muutunud tavapärasteks,“ selgitas žürii juht. „Teisena tahaks välja tuua rahvusvaheliste ürituste osakaalu. Ühe nurga alt tuldi mujalt Eestisse oma üritusi tegema, teisalt tegid Eesti agentuurid välismaal üritusi. See oli äge!“

LOOV IS IN THE AIR!