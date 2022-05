Külm kodu või seisev tehas? Riik otsustab, kellel hädaolukorras gaas kinni keerata

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelnõu alusel hakatakse muutma maagaasiseadust. Eesmärk on kindlaks määrata, millised tarbijad saavad kriisiolukorras esimesena gaasiga varustatud ja kes võivad ilma jääda.

Gaas on paljude ettevõtete toimimiseks tähtis. Kui gaasitarned katkevad, sulgevad tehased uksed. „Ja mitte ajutiselt, vaid jäädavalt,” rõhutas trüki- ja pakenditööstuse liidu tegevjuht Katre Savi. Ta tõi esile klientide ja töökohtade kadumise, kolme ettevõtte näitel kaoks kokku juba üle poole tuhande töökoha.

Miks räägime tehaste võimalikust sulgemisest? Kui juhtubki halvim ja gaasimüüjad ei suuda klientidele tooret tagada, tuleb päevakorda gaasitarbimise piiramine. Elering on esitanud seadusemuudatuse, kus on kirjas need, keda piiramine võiks mõjutada esimesena ja keda viimasena. Kõigepealt piirataks tööstus- ja äritarbijaid. Miks? Mis hakkab juhtuma siis, kui osa tööstusi peab uksed sulgema?