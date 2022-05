Energiasõltumatus ahvatleb. Tuhanded majapidamised plaanivad oma elektritootmist

„Mõjutab sellega, et on hullumaja,” ütleb päikesejaamu paigaldava ettevõtte Energiapartner tegevjuht Helari Täll KredExi toetuse mõju kohta. „Päringuid on päris palju ja järjekord on pikk,” lisab ta. Umbes pooltes klientide taotlustes on tema väitel arvestatud KredExi toetusega.