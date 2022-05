Indias sündinud inglane hakkas koeratoitu valmistama isikliku kogemuse tõttu. Nüüdseks on sellest kasvanud äri

Pala asutajal Prabha Natarajanil tekkis mõte hakata koeratoitu tootma isiklikust kogemusest. Nimelt oli tal Hispaaniast päästetud koer, kellel lõi välja mitu allergiat. Koera tervise parandamiseks proovis Natarajan mitmesuguseid meetodeid, mis mõneks ajaks aitasid. Ta lisas, et proovis ka ise kodus koerale toitu valmistada, ent see pole pikas perspektiivis kuigi praktiline, sest suurt kasvu koer sööb päevas poolteist kuni kaks kilogrammi ning seda on keeruline hoiustada.