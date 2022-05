Freedom Finance Europe annetab Ukraina abistamiseks 2,7 miljonit eurot

Sihtasutusele Your Reliance on eraldatud 300 000 eurot. Selle raha eest ostetakse erakorralise arstiabi seadmeid ja need toimetatakse kolme Ukraina piirkonna lastehaiglasse, mis võtavad rindejoonelt vastu haavatud lapsi.

300 000 eurot on kantud fondi "Help Together". Raha kasutatakse ümberasustatud isikutele humanitaarabi ostmiseks.

Humanitaarkeskuse Help Ukraine arvele on saadetud 2 miljonit eurot. Keskus kasutab raha ravimite, toidu, loomatoidu, hügieenitoodete ja muude esmavajalike kaupade ostmiseks.

Heategevusfondile Soborna Ukraine International on kantud 103 000 eurot. Nende vahenditega taastatakse Mõkolajivi linna tsentraalne veevärk, mis hävis pommitamise tagajärjel.

Help Ukraine keskuse initsiaator Andri Stavnitser tänas Freedom Finance'i toetuse eest. "Oleme väga hoolikad tagamaks, et iga humanitaarabi, olgu see siis ravimite hulgitarne või väike karp toitu põhiliste hügieenitoodetega, jõuaks abisaajate, Ukraina inimeste kätte. Eriti nende puhul, kes asuvad kõige ohtlikumas piirkonnas, mis on lahinguliinile kõige lähemal."

"Kahe ja poole sõjakuu jooksul on Ukrainat aidanud miljonid inimesed ja sajad ettevõtted üle kogu maailma. Rõõmustav on näha meie ettevõtet nende hulgas. Tänan Freedom Finance'i juhtkonda heategevusliku abi eest. See raha aitab päästa palju elusid," ütles Freedom Finance Ukraine tegevjuht Marina Bartoshek.

"Suur hulk meie töötajaid ja kliente, meie sugulasi ja sõpru elab Ukrainas. Meil on väga valus vaadata seda mis toimub. Meie jaoks on oluline teha vähemalt midagi selle kohutava humanitaarkriisi leevendamiseks, mis praegu Ukrainas on. Sõja algusest peale oleme toetanud oma töötajaid ja kliente, juba osalenud ja osaleme ka edaspidi humanitaarmissioonidel koos heategevusorganisatsioonidega, et ulatada oma abikäsi neile, kes praegu eriti hädas on," rõhutas Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov.