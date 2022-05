Vene oligarhide sanktsioonide alla pandud luksusjahtidest on avalikkuses palju juttu olnud. Peaaegu igal nädalal tuleb teade järjekordsest Vene rikkuri superjahist, mille ametivõimud mõnes Euroopa sadamalinnas on arestinud. Vähem on räägitud Vene koorekihi ärilennukitest, mis on nüüd Euroopasse lukku jäänud. Ent nende liikluse seiskumine on pannud surve alla paljud lääne firmad, sest siinset ärilennundust on aastakümneid Vene klientidele üles ehitatud. Ärilennukeid haldava ja müüva ettevõtte Fort Aero hooldusjuhi Kristjan Tõniste sõnul on Venemaa Ukrainasse tungimise tõttu seiskunud kuni 60% Euroopa ärilennunduse liiklusest.