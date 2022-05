Sanktsioonide alla sattunud Vene miljardäride luksusjahid ja villad on ära peidetud mitmetesse idüllilistesse paikadesse üle kogu maailma. Seega töötavad nende alluvuses oluliselt just sealsed kohalikud, kelle jaoks on oligarhide käe all töötamine oluliseks sissetulekuallikaks. Sanktsioonid on sellele aga kriipsu peale tõmmanud ning seega ajanud mitmetel töötajatel pettumusest harja punaseks