KUULA SAADET | Uus podcast ’ide sari „Sinu kinnisvara”: Krauss Kinnisvara ehitab häid kodusid headele inimestele

Millega tegeleb täpsemalt Krauss Kinnisvara, kelle tunnuslause on „Ehitame head kodud headele inimestele”? Uute elamute arendusega tegeleva kinnisvarafirma jaoks tähendab see inimväärtuste esikohale seadmist ja oma klientidega maksimaalselt sisuka koostöö hoidmist, et õiged kodud õigete inimestega kokku viia. Eelkõige kortermaju ja ridaelamuid ehitava Krauss Kinnisvara projekteeritav maht on praegu ca 20 000 m2 brutopindala, ehitatakse ca 3000 brutopinda. Saates tõdeti, et nõudlus on turul pakkumisest suurem ja kõik Krauss Kinnisvara ehitatavad eluasemed müüakse ära juba enne valmimist.