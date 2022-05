Väiksemad rahvusvahelised kaubavedajad peavad taotlema tegevusloa

Euroopa Liidus on üha enam hakanud levima ärimudel, kus alla 3,5 t täismassiga kaaluvate kaubikutega konkureeritakse rahvusvahelisel kaubaveoturul koos suurte kaubaveokitega, kuna seni alla 3,5 t sõidukitele tegevusloa kohustus ei kehti. 21. maist laieneb tegevusloa kohustus ka üle 2,5 t lubatud täismassiga autodele või autorongidele, et tagada võrdne konkurents ning parandada teenuse kvaliteeti. Muudatus puudutab massi poolest peamiselt kaubikuid.

Kui ettevõtja pakub postivedu universaalteenusena, veab kahjustatud sõidukeid, meditsiinitooteid, -seadmeid või teeb oma kulul korraldatud veosevedu, on ettevõte tegevusloa nõudest vabastatud.

Samuti laieneb 21. maist üle 2,5 t täismassiga kaubikutele nõue tuua veoettevõtjal enda rahvusvahelistel vedudel kasutatavad sõidukid vähemalt iga kaheksa nädala jooksul tagasi ettevõtte asukohariiki alates sealt lahkumisest. Sama nõue juba kehtib rahvusvahelistel vedudel osalevatele üle 3,5 t suurima lubatud täismassiga kaubaveokitele ja reisijateveo bussidele. „Seda nõuet on Euroopas põhjendatud vajadusega võidelda nn „varifirmade" nähtuse vastu, kuid praktikas lõhub see Euroopa ühtset turgu, pannes EL-i ääremaad ebavõrdsesse olukorda ning see ei ole ka kooskõlas Euroopa rohepoliitikaga," sõnas transpordi asekantsler Ahti Kuningas.