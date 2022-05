Jälle 90ndad? McDonald's müüb restoranid ja lahkub lõplikult Venemaalt

Ameerika Ühendriikides sündinud kiirtoidugigant McDonald's kinnitas, et lahkub Venemaa turult Ukraina sõja põhjustatud "humanitaarkriisi" ja "ettearvamatu tegevuskeskkonna" tõttu, vahendas BBC.

McDonald'si restoranid on siiamaani Venemaal tähistanud teatud osa vabast lääne ühiskonnast. Kett avati Moskvas 1990. aastal, kui Nõukogude Liit oli avamas oma majandust lääne kaubamärkidele. Seetõttu peetakse ka restoraniketi lahkumist taas üheks märgiliseks osaks Venemaa majanduse ajaloos.

Kui märtsis sulges McDonald's ajutiselt oma 850 restorani üle Venemaa, siis nüüd lahkutakse turult lõplikult. Ettevõte teatas, et proovib müüa Venemaa restoranid kohalikule ostjale. Lisaks plaanitakse alustada nn "de-arhiveerimise" protsessi, mille eesmärk on kindlustada, et Venemaal ei kasutataks enam McDonald'si nime, kaubamärki ja menüüd.

McDonald's selgitas, et ettevõtte omamine Venemaal ei ole enam vastuvõetav ega kooskõlas nende väärtustega. Kiirtoidukett lisas, et nende prioriteetide hulgas on ka oma 62 000 töötaja töötasu tagamine Venemaal seniks, kuni müük on lõpule viidud. Ettevõtte soovib, et töötajad leiaksid töökohad uue omaniku restoranides.

McDonald'si president ja tegevjuht Chris Kempczinski ütles, et samm oli nende jaoks küll äärmiselt raske, kuid ettevõte soovib olla põhimõttekindel. "Meie pühendumine oma väärtustele tähendab, et me ei saa enam Venemaal jätkata," lisas tegevjuht.