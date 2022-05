Luminori peaökonomist: muutused pakuvad ettevõtjale uusi võimalus

Luminori Eesti korporatiivpangaduse juht Indrek Julge märkis, et ettevõtted on juba pikemat aega pidanud tegutsema kriisisituatsioonis. „Ega meil pole eelnevate kriiside mõjud 100% kadunud, tarneahelaid mõjutavad ikka veel Hiina lockdown`id, energiahinnad on endiselt kõrged ja geopoliitilise olukorra tõttu lähevad ilmselt veelgi kõrgemaks. Aga mida me näeme, et ettevõtted on olnud üllatavalt kiired kohanejad: tarneprobleemide tekkimisel leitakse uued tarnekanalid, hindade kerkimisel on ainus võimalus hind järgmisele tasandile edasi kanda kuni lõpptarbijani välja ja eks see on ka nii läinud.“

Samas on taastunud ettevõtete investeerimisaktsiivsus ja Luminori Eesti äripangaduse juht Marjan Savtšenko sõnul otsitakse turult aktiivselt finantseerimisvõimalusi. „Kui idee, mida teha, on täpselt paigas ja äriplaan kirjas, tasub alati tulla panka uurima laenuvõimalusi,” julgustab Savtšenko ettevõtteid pangaga ühendust võtma. „Pahatihti arvatakse, et ainult suured ettevõtted kvalifitseeruvad laenusaajatena, kuid nii see ei ole. Eestis kuuluvadki enamus firmasid väikeste ja keskmiste ettevõtete alla,” murrab Savtšenko müüte.