Luminori peaökonomist: muutused pakuvad ettevõtjale uusi võimalusi

Luminori Eesti korporatiivpangaduse juht Indrek Julge märkis, et ettevõtted on juba pikemat aega pidanud tegutsema kriisisituatsioonis. „Ega meil pole eelnevate kriiside mõjud 100% kadunud, tarneahelaid mõjutavad ikka veel Hiina lockdown’id, energiahinnad on endiselt kõrged ja geopoliitilise olukorra tõttu lähevad ilmselt veelgi kõrgemaks. Aga mida me näeme, et ettevõtted on olnud üllatavalt kiired kohanejad: tarneprobleemide tekkimisel leitakse uued tarnekanalid, hindade kerkimisel on ainus võimalus hind järgmisele tasandile edasi kanda kuni lõpptarbijani välja ja eks see on ka nii läinud.“