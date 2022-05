FOTO | Bensiini hinna tõus tanklates kogub taas hoogu

Bensiini mootorkütuse hinna tõus on sarnaselt käesoleva aasta märtsile taas hoogu võtmas. Kui mai algul sai Eesti tanklates oktaaniarvuga 95 kütust hinnaga 1,979 EUR/l, siis 17. maiks on hind juba juba 1,999 EUR/liiter. 98-oktaanise mootoribensiini hind on samuti tõusnud: kaks nädalat tagasi sai seda veel tankida hinnaga 2,029 EUR/liiter, tänaseks on hind 2,049 eurot liitri kohta.