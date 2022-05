Norra konstitutsioonipäev on pühendatud lastele

Riigi Tugiteenuste Keskuse kommunikatsioonispetsialist Annika Mändla märgib, et norrakate tugi Eesti arengu jaoks olulistes programmides on märkimisväärne. Kuna Norra konstitutsioonipäev 17. mail on pühendatud peamiselt lastele, toome selle päeva puhul välja olulisi lastele suunatud tegevusi Eestis, mida Norra on toetanud.

Üheks selliseks suunaks on haridusuuendusprogrammi „Liikuma kutsuv kool" toetamine. Liikuma kutsuvate koolide võrgustikuga on praegu liitunud juba 177 kooli üle Eestimaa, kus käib enam kui pool Eesti üldhariduskoolides õppivatest lastest. „Liikuma kutsuv kool" tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ja programmis osalevate koolide kogemustele.

Norra toetus aitas kaasata erinevaid koole

Liikuma kutsuvate koolide võrgustikuga on praegu liitunud juba 177 kooli üle Eestimaa, kus käib enam kui pool Eesti üldhariduskoolides õppivatest lastest.

Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kull ütleb, et tänu Norra toetusele on võrgustikuga ühinenud rohkem ja erinevaid koole: „Liikuma kutsuvate koolide hulgas on nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelseid koole, samuti saavad osaleda erivajadustega õpilastele keskendunud koolid," selgitab ta. Tegemist on programmiga, mille eesmärk on koolipäeva liikumisvõimalusi juurde tuues teha muutusi kogu koolikultuuris ning suurendada laste õppimis- ja koolirõõmu.

Üheks oluliseks põhimõtteks on, et liikumine ei tähenda ainult sportimist, vaid on loomulik ja vajalik osa ka õppimisest, tegevustest vahetundides ja kogu koolipäevast. Lisaks tantsu, mängu ja sporti täis vahetundidele, lastele populaarseid elustiilialasid tutvustavale kehalisele kasvatusele ning koolitee läbimisele jalgsi või rattal on liikuma kutsuvates koolides toodud liikumist ka tavalistesse ainetundidesse. Aktiivsetes ainetundides toimub rohkelt näiteks rühmatöid ja õuesõpet, kuid ka kõige tavalisematesse 45-minutilistesse tundidesse mahub liikumis- ja sirutuspause.