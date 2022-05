FOTOD | Lootustandev samm: LNG-kai rajamine sai lõpuks hoo sisse

Euroopa riigid teevad tihedat tööd, et vähendada oma sõltuvust Venemaa gaasist. Veel aprilli alguses sõnas Paldiskisse LNG-terminali teha sooviv Alexela Logistics juhatuse esimees Heiti Hääl "Terevisioonis", et kas ja millal LNG-terminal tuleb pole veel sugugi selge. Tollal teadis ta üksnes seda, et ettevõtte on üritanud terminali rajamist läbi suruda juba viimased 12 aastat.