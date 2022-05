DBT ja EuroChem Terminal Sillamäe ei saa Eestis oma vara enam kasutada, sest nende omanikud on Venemaa ärimehed. Rahapesu andmebüroo (RAB) kinnitab, et kaks Eesti krediidiasutust on külmutanud nimetatud ettevõtete pangakontod ja nendele äriühingutele teenuste osutamine on peatatud. Reeglite järgi ei tohi ettevõtted tasuda ka võlgnevusi osutatud teenuste eest. Ent tegemist ei ole tavaliste laohoonetega. DBT-l on Muuga sadamas väetiseterminalid ja Sillamäe sadamas on neil ettevõtetel Euroopa suurimad ammoniaagimahutid. Mõlemad kaubad on hoiutingimuste mittetäitmise korral plahvatusohtlikud. Terminalide võlad kuhjuvad ja mõne võlausaldaja kannatus on katkemise piiril. Kuidas edasi?