Raha on ootel. Kapitali kaasatakse kinniselt, jaeinvestoritele enam nii väga ei loodeta

„Tuleb tõdeda, et eelmise aasta IPO-droomi buum on selleks korraks tõesti lõppenud ning kapitaliturgudele on naasnud hall argipäev,” märkis Ellex Raidla partner, tehingunõustaja Sven Papp. Eelmine aasta oli sealjuures justkui muinasjutuline.

Papp ei usu, et tehingud päris seisma jäävad, lihtsalt mõnda aega ollakse neid tehes ettevaatlikumad, kuni turud on oma korrektsioonid üle elanud. „Julgen olla optimist, sest esiteks on alati neid, kes üritavad sogases vees suuremat kala õngitseda, ning teiseks ka seetõttu, et järjepidevalt kasvav investeerimiskapital lihtsalt ei suuda pikalt paigal püsida. Ta lihtsalt peab saama investeeritud, olgu siis aeg parem või halvem.”