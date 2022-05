Pipedrive käivitab tulevaste tehnoloogiatalentide leidmisekse praktika- ja mentorlusprogrammi

Pipedrive'i tarkvaraarendaja ning arengujuhi Mykhailo Dorokhovi sõnul on Summer School of Code mõeldud IT-karjäärist huvitatud inimestele, kes ühel või teisel põhjusel on seni tarkvaraarendusega kokku puutunud vaid vähesel määral või üldse mitte. Kolmekuuline programm hõlmab teooriat ja Pipedrive'i tehnoloogial põhinevat praktikat.

"Suvekool on tarkvaraarenduse kiirkursus põhitõdede omandamiseks ja nende rakendamiseks praktikas. Programmi sisu põhineb Pipedrive'i müügitarkvara põhifunktsionaalsuse arendamise tehnoloogiatel ja lisaks teoreetilistele teadmistele saavad osalejad lahendada tulevasele tööle võimalikult lähedasi probleeme. Osalejatelt ootame soovi õppida, julgust katsetada ja teha selle käigus ka vigu, kuna see aitab teooriat kinnistada. Minu ja veel ühe mentori juhendamisel loome selleks võimalikult efektiivse ja inspireeriva õpiinkubaatori," rääkis Dorokhov praktika- ja mentorlusprogrammi olemusest.

"Globaalse tehnoloogiaettevõttena on Pipedrive'il lähiaastateks ambitsioonikad plaanid. Pidevalt kasvava ettevõttena on meie areng otseselt seotud talentide palkamisega, eriti tehnoloogilisi teadmisi eeldavate ametikohtade puhul. Suvekool on pilootprogramm, mis julgustab inimesi astuma oma esimesi samme tehnoloogiamaailmas. Kui see õnnestub, plaanime programmi juurutada ka teistes Pipedrive'i kontorites. Näen selles ka isiklikku võlu - teadmiste jagamine on mulle südamelähedane teema ja võimaldab mul kogukonnale tagasi anda," jätkas Dorokhov.