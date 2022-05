FOTO | Eesti rekord. Bensiini hind ületas täna seniolematu piiri

Diisliikütuse hind on jätkuvalt odavam, märgata on isegi hinna langust. Mai algul sai kütuseliitri 1,899 euroga, 17. maiks oli hind kahenenud 1,849 EUR/liiter peale. Täna, 18. mail saab Viljandi Circle K tanklast diislikütust soetada hinnaga 1,829 EUR/liiter.

Õliühingu juht Mart Raamat nentis aprilli lõpus, et Eesti valitsus ei tee kütuse hinna tõusu pidurdamiseks piisavalt. „Poliitikud üle kogu maailma otsivad rohtu kõrgete kütusehindade vastu, mis inimesed ärevaks ajavad. Nii on suur osa ELi riikidest langetanud maksukoormust kütustele, meie regioonist näiteks Saksamaa, Rootsi ja Poola. Soome on läinud seda teed, et leevendada kütuste taastuvenergianõuded ja sedasi vähendada hinnasurvet. Kahjuks otsustas aga meie valitsus, et aktsiise ei langetata ja nii peab meie tarbija pretsedenditu kütuste hinnatõusu kogu täiega alla neelama," kurvastas Raamat valitsuse otsuse pärast.