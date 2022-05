VIDEO | Jaanus Karilaid: tekib küsimus, kas Kaja Kallas on kaotanud sisepoliitilise töövõime

Samas torkab ta, et tea, kas Kaja Kallas väga seda usaldust vajabki. "Kas ta on kaotanud sisepoliitilise töövõime ja millegipärast kaotanud ka Taavi Aasa mobiilinumbri," küsib ta.

Täna võis meediast lugeda , et Kaja Kallase sõnul tuleb astuda karmi hinnatõusu piiramiseks ennetavaid samme, selleks tuleb majandusministeeriumil koostada 16. juuniks stsenaariumite analüüs ja plaan. "Loodan, et tulete välja mõjusate ja läbimõeldud tegevustega energiahindade kasvust tuleneva võimaliku kriisi ärahoidmiseks," sõnas Kallas Taavi Aasale suunatud käsulauas.

Karilaid kiidab, et Aas on vahepeal oma ametis olnud väga toimekas, näiteks LNG terminali valmimisega seonduv.

Karilaiu meelest on kummastav, et Kallas nüüd Aasalt taolisel viisil tööplaane küsib. Ta oletab, et see võib olla vastukäik peretoetuste eelnõule. "Kas tõesti on Kaja Kallas minetanud sisepoliitika lugemisoskuse," imestab Karilaid.