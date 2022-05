Otsisime välja inimese, kelle elu keerleb reisimise ümber aasta ringi, ja uurisime, kus tema kavatseb oma suvepuhkuse veeta. Sille-Kadri Simer on stand-up-koomik ja üks taskuhäälingusaate „Tissident” saatejuhte ning tema kirg on reisimine – mida soodsamalt, seda parem. Samuti palusime kommentaare turismisektori esindajatelt. Tänavu suveks on Sille-Kadri reisikavas juba Ateena, Edinburgh, Varssavi ja Alanya. Sille-Kadri tunnistab, et ta ei ole Eestis puhates alati häid kogemusi saanud. Miks? Mis sunnib pigem välisriigis puhkama? Mida saab Eesti turismisektor klientide meelitamiseks teha?