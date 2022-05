Ähvardavad hiigeltrahvid ning kaotatud kliendid – rahapesus kahtlustatav pank soovib juhtunu jätta seljataha

2018. aastal tuli avalikuks, et Danske Eesti filiaali kaudu on liikunud kahtlased rahavood. Seda ligi 200 miljardi euro väärtuses. Alates sellest ajast peale on panka tabanud pidev võitlus püsimajäämise eel. Lahkunud on nii kliendid kui ka töötajad, ka investorid pelgavad. Juurdlused käivad tänaseni ning panka võivad ähvardada hiigeltrahvid.