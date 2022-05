Foto: SPUTNIK, VIA REUTERS

Vene rahandusministeerium andis olenemata president Putini hiljuti allkirjastatud seadusest loa 15 ettevõttele, kes võivad jääda välismaa börsidel noteerituks. Iseasi küsimus on aga see, millistel piiritagustel börsidel on nad võimelised üldse jätkama.