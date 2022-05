Miks on Soomest soodsam laenu võtta kui Eestist?

Säästud ei pruugi olla alati sobiv variant unistuse rahastamiseks ja kui pakkumine on väga hea, siis tasub kaaluda selle finantseerimist soodsa laenuga. Kuid enne laenu võtmist veendu, et sinu majanduslik olukord seda ka võimaldab.

Kuna Soome finantsturg on märkimisväärselt suurem kui Eestis, on teenusepakkujad sunnitud tegema ka paremaid pakkumisi, et kliente endale võita. Soomest võetud laenu kasuks räägib ka fakt, et Soomes ei või krediidi kulukuse määr olla kõrgem kui 20% aastas. Laenu taotlemine Soomes võib olla aga keeruline protsess, kui pead igasse panka eraldi taotluse tegema. Sellele probleemile pakub lahendust Nordic Banki laenuvõrdlusportaal, mille abiga saad taotleda laenu kiirelt ja mugavalt ilma kohustuseta ühtki laenu aktsepteerida.