Asi kindel! Venemaa sulgeb homme hommikul Soome gaasikraani

"On väga kahetsusväärne, et tarnelepingust olenemata saab nüüd maagaasi tarnimine otsa. Oleme selleks olukorraks hoolikalt valmistunud ja kui gaasi ülekandevõrgus häireid ei esine, saame lähikuudel gaasiga varustada kõiki oma kliente,“ ütles Gasumi president Mika Wiljanen.

Peale rublanõudmise on Gasumi sõnul olnud neil Gazpromiga ka teisi "olulisi lahkarvamusi". Ilmselt on need seotud Soome NATO-taotlusega, kuna Vene gaasi müüv Gazprom on riigiettevõte. Lisaks teatas Gasum selle nädala alguses, et nõuab lepinguvaidluse lahendamist kohtus. "Neljapäeval saime asjakohase vastuse, et Gazprom eitab Gasumi väiteid," ütles Wiljanen Soome väljaandele Helsingin Sanomat.