Asenda auto kondimootoriga – tervislik ja keskkonnasäästlik

Arvestades praeguseid kütuse hindasid, on eriti hea, kui vajalikud vahemaad kütusekuluta läbitud saavad. Seepärast on ideaalseks lahenduseks kasutada kondimootorit, mis annab kaks ühes: tasuta transport + kaotatud kalorid. Mida selleks kasutada?

Jalgratas

Laste jaoks on rattasõidu õppimine oluline arengu osa: see õpetab iseseisvust, liikuvust, tasakaalutunnetust ja kordinatsiooni. On ülimalt tähtis, et laste jalgratas oleks lapsele suuruselt paras.