Uuring: 70% kuni 40-aastastest eestlastest teeb vähemalt kord kuus internetioste

„Kõige aktiivsemad e-ostlejad on kuni 40-aastased, kes andsid viimastel aastatel pandeemia oludes e-kaubandusele kõvasti hoogu juurde. Uuring kinnitab, et tarbijate aktiivsus internetiostude vallas püsib. Vaadates e-ostlemise sagedust, siis näeme, et enamik teeb seda vähemalt kord kuus," ütles Venipaki tegevjuht Justas Šablinskas.

Vähemalt kord kuus e-ostlevate seas on kõige aktiivsemad kõrgharidusega inimesed (e-ostlejate osakaal 77%), samas kui algharidusega inimeste seas on neid 41%. Koduperenaistest teeb 85% e-oste vähemalt kord kuus ja mida suurem on sissetulek, seda aktiivsemad on inimesed e-ostlemisel.