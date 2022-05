Poola kritiseeris Norrat: teenite kasu Putini algatatud sõja pealt, see on haige

"Aga kas me peaksime maksma Norrale gaasi eest hiiglaslikku raha – neli või viis korda rohkem, kui me aasta tagasi maksime? See on haige," ütles ta. "Norra peaks neid liigseid kasumeid jagama. See ei ole normaalne, see on ebaõiglane. See on kaudne kasu saamine Putini poolt alustatud sõjast," ei hoidnud peaminister Bloombergi teatel tagasi.