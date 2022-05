VASTULAUSE | Tea Danilov: maksutulu jätkusuutlikkusest tuleb rääkida, kinnisvaramaksust võib rääkida

Eelnevat arvestades on ümberkorraldused maksusüsteemis varem vôi hiljem vajalikud. Muude variantide seas on kinnisvara üks võimalik maksubaas, mida kaaluda. Loomulikult tuleb maandada riskid, mis on seotud eluasemele juurdepääsu vähenemisega, seades näiteks maksuvabastuse piisavalt kõrge tasemeni ja sellisel moel, et see tavalist koduostjat ja -omanikku ei puudutaks. Ja Tõnu Toompargil on õigus selles, et on vaja hoolt kanda, et maksuvabastus käiks kaasas hinnatõusuga ega jääks ajale jalgu.