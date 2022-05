Vok Bikes alustas koostööd Rootsi suurima toidukaupade-poega

„Saame nüüd igapäevaselt rekordtellimusi ja oleme väga rõõmsad, et meie kliendid uut teenust kõrgelt hindavad. Ootame põnevusega Mathem Expressi edaspidiseid arenguid, mis on oluline osa Mathemi kasvuteekonnast," kommenteeris Mathemi äriarendusjuht ning Mathem Expressi projektijuht Sara Tranarp.

Esialgu katab uus teenus Stockholmi keskust ning eesmärk on laiendada teenust ka teistesse Stockholmi piirkondadesse ja kaugemalegi. Mathem Expressil on eraldi oma pimepood, mida ettevõte ise kutsub hoopis light store'iks ehk helepoeks, kust saab kaupu tellida vaid interneti teel. Ostud komplekteeritakse kohapeal ning kojutarnet tehakse säästlike liikumisvahenditega.

Partnerlus Mathemiga on Voki jaoks oluline samm laienemisel Põhjamaadesse, kus e-kaubandus ja kojutarne on kiirel tõusuteel. Voki eesmärk on oma rattaparki lähiaastatel kordades mitmekordistada ning aidata kaasa viimase miili kojukande kasvule Euroopas. Voki kaubarattad võimaldavad tarneplatvormidel üha kasvaval turul tõhusamalt tegutseda, muutes nende tegevuse nii rahaliselt kui ökoloogiliselt säästlikumaks.