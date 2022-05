Põhjamaade pensioniuuring: Eesti inimesed jäävad vara pensionile, ent töötavad kaua

Eestis on alates 1996. aastast makstud pensione töötamisega samaaegselt, praeguseks on see nii ka paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Vaadeldud riikidest saadakse Rootsis ja Norras pensioni töötamise korral piiranguteta, Soomes makstakse pensioni koos töötasuga alates vanaduspensionieast ja Taanis ning Islandil teatud sissetulekust alates pensioni suurus väheneb.

Kõige varem lahkuvad raporti andmetel tööturult soomlased, 63,8-aastaselt, kõige hiljem islandlased, 67-aastaselt. Peab aga ka nimetama, et Islandi pensioniiga on 67 aastat. Eesti inimesed lahkuvad tööturult keskmiselt 65,7-aastaselt, sealjuures naised hiljem (66) kui mehed (65,6). Ka Statistikaameti tööjõu-uuringu järgi oli 2022. aasta I kvartalis 55-64-aastaste naiste tööhõivemäär kõrgem kui meeste - 76,5% vs 72,2%. Põhjuseid on siin peamiselt kaks: naiste parem tervisekäitumine ning kõrgem haridustase, mis võimaldab töötada vähem füüsilist tööd nõudvatel töökohtadel.