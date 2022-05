Pankadele teeb muret ettevõtete väike aktiivsus ja vähenev laenamine

Püsivalt teevad pankadele muret erinevad telefoni- ja veebikelmused. „Petturid on pärast hetkelist pausi varakevadel endiselt väga aktiivsed ja üsna nutikad. Juba meedias palju kajastust leidnud investeerimis- ja pangapettuste kõrvale on nüüd lisandunud „kõned Google'ist", kus pettur esitleb end Google'i esindajana ja kinnitab ohvrile, et tema kontod on kaaperdatud. Seejärel küsitakse isiklikke andmeid ja paroole ning juhendatakse inimesi laadima alla ekraani üle võtmiseks vajalikku tarkvara, mis pahatihti lõppeb näiteks ohvri nimel laenu võtmise ja selle kurjategijatele ülekandmisega. Igakuised kaotused petturitele ulatuvad endiselt sadade tuhandete eurodeni ega näita vähenemise märke.