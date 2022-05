Esmakordselt saab Eesti suurimale ettevõtluskonkursile ettevõtteid nomineerida

Konkurss „Ettevõtluse auhind" toimub EASi ja KredExi ja Eesti Tööandjate Keskliidu eestvedamisel. Parimad ettevõtted selgitatakse välja kuues kategoorias: aasta eksportöör, aasta uuendaja, aasta välisinvestor, aasta pereettevõte ja sel aastal esmakordselt ka aasta kestliku ettevõtte kategoorias. EASi ja KredExi ühendasutuse juhi Lauri Lugna sõnul on tänavu kaks olulist uuendust. „Esiteks tunnustame uue kategooriaga kõiki kestlikule arengule panustavaid ettevõtteid ning teiseks saab esmakordselt ettevõtteid ka nomineerida. Näiteks, kui sa töötad ettevõttes, kelle tegevust tuleks kindlasti eeskujuks tuua, siis on kõigil selleks võimalus olemas," kinnitas Lugna ning kutsus kõiki seda võimalust kasutama.

„Ettevõtjate jaoks on viimased kolm aastat olnud heitlus väga tormistel lainetel. Selleks, et nina veepeal hoida ja horisont silme ees, peab palju pingutama. Samas näeme tööandjate esindusorganisatsioonina, et innovaatilisi ja kiirelt kohanevaid ettevõtteid on Eestis enam, kui laiem avalikkus teab. Tõstame nad konkursiga rohkem esile, et meil oleks põhjust uhkust tunda," ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.