Vedomosti: Venemaa ministeerium ähvardab ettevõtteid, kes tahavad ukrainlasi vallandada

Sama probleemi on arutanud ka Venemaa internetifoorumites, kus öeldi, et sellised otsused võeti vastu sabotaaži vältimiseks. Julgeolekuteenistused jälgivad tähelepanelikult Ukrainast pärit töötajaid ja neid, kellel on seal sugulasi. Selliste spetsialistidega ei julgeta väidetavalt koostööd teha, eriti kui neil on juurdepääs ärikriitilistele andmetele ja infrastruktuurile.

Begtin ütles, et Venemaal ei ole palju selliseid spetsialiste, kuid sabotaažiga on loodud pretsedente küll. "Praegune olukord on üsna vastuoluline. Ühest küljest on Venemaal puudus IT-spetsialistidest, teisest küljest on riskid sabotaaži näol, mis juba ettevõtetes aset leiab. Pealegi ei ole küsimus ainult kodakondsuses – on mitmeid kriteeriume, mis võivad mõjutada võimalikku sabotaaži ettevõttes: välisriikide luureteenistuste töö, töötaja poliitiliste veendumuste küsimus, sugulaste olemasolu Ukrainas," väitis ta. Seda Begtin ei kinnitanud, millistel ettevõtetel Ukraina töötajatega probleeme on.