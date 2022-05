Ekspert: ehituses on keeruline aasta

Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja sõnul on ehitusettevõtete kindlustunne eelmise aasta tipust alla tulnud. „Materjalide tarneraskused, mis kimbutasid ehitusettevõtteid juba eelmisel aastal, on Ukraina sõja puhkedes veelgi süvenenud ja ehitusmaterjalide puudus ehitushinda sel aastal veelgi kiirendanud,“ selgitas Rõbinskaja.

Statistikaameti andmetel kiirenes ehitushind märtsis 21 protsendini aastases arvestuses. Peamiselt mõjutas seda ehitusmaterjalide hinna kiirenemine, mis ulatus pea 30 protsendini võrreldes aastataguse ajaga. Tegemist on kiireima ehitusmaterjalide hinnatõusuga alates 1996. aastast kui Statistikaamet on andmeid avaldanud. Peale materjalipuuduse tajuvad ehitusettevõtted olulise probleemina tööjõupuudust – seda pidas ehitustegevust piiravaks teguriks neljandik ettevõtetest.

Ehitusturg jaheneb

Kuigi nõudlus nii rajatiste kui ka hoonete järgi ei ole langenud – ehitusettevõtete hinnangul on tellimuste maht endiselt kõrge – tuleneb praegune šokk materjalide tarnekriisist. Ühelt poolt on süvenenud materjalide tarneraskused juba mõjutamas ehitusettevõtete kasumimarginaale. Teiselt poolt ei soosi praegune keskkond uute objektide ehitamist, kuna riskid on suurenenud. Riigihangete puhul on ehitusettevõtete jaoks fikseeritud hinna pakkumine praeguses ebakindlas olukorras raske, kui et pea võimatuna näiv, ülesanne.