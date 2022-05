Head ja keskpärast ostjat eristab üks huvitav oskus, mis on kõigile õpitav.

Kinnisvaraturg on täna huvitavas seisus. Üldine sõjajärgne ärevus on hakanud taanduma, kuid hirmutav inflatsioon ning ostjate teadmatus tuleviku ees on jätkuvalt põhinäitajad.