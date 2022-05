Iduettevõtja meelespea: neli sammu välistalendi palkamiseks

Startup Estonia startup-viisa programmi ja välissuhete juht Annika Järs kinnitas, et huvi Eestis töötamise vastu on väga kõrge ning ka iduettevõtete asutajad näevad Eestit atraktiivse riigina. “Teadlikkus Eesti startup-viisa programmi vastu on kasvamas ning kindlasti mängivad siin suurt rolli meie iduettevõtete globaalsed edulood. Meid tuntakse ükssarvikute riigina ning tuntakse tõsist huvi selle vastu, kuidas meie startup-ökosüsteem toimib ja mis võimalusi me iduettevõtete asutajatele ja välistöötajatele pakume,” sõnas Järs.

Kuidas palgata välistalenti? Kui välismaalased on väga hästi kursis startup-viisa programmi võimalustega, siis kohalikud ettevõtjad vajavad Järsi sõnul tihti abi välistalentide värbamiseks. “Protsess on tegelikult lihtne ja läbida tuleb neli sammu,” kinnitas ta.

1. Kontrolli, kas ettevõte vastab iduettevõtte definitsioonile?

Iduettevõte on Eestis registreeritud äriühing, mille eesmärk on töötada välja innovaatiline globaalse kasvupotentsiaaliga toode, teenus või ärimudel, mis aitab oluliselt kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna arengule. Eestis on kokku lepitud, et iduettevõte on kuni 10-aasta vanune äriühing.