Kas mentoril võiks olla oma „Michelini tärn”?

Arvan, et sertifikaadi väärtus nii mulle endale kui ka minu tulevaste koostööpartnerite jaoks on sarnane. Kõige suurem väärtus on kindlustunne koostööpartnerile, et minult kui mentorilt on võimalik saada kvaliteetset teenust, mis vastab rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele. Samuti annab rahvusvaheline sertifikaat mentorile ette ka käitumis- ja eetikanormid, mille järgimine on oluline nii mentorile endale kui ka kliendile. Turul on palju inimesi, kes kutsuvad ennast mentoriks või coach’iks ning nende vahel on keeruline valikut teha. Usun, et rahvusvaheline mentori sertifikaat lihtsustab kliendil valiku tegemist, sest on kui kvaliteedimärgis. Ja kuna sertifikaati tuleb iga viie aasta järel uuendada, siis peab mentor ennast pidevalt „heas vormis” hoidma, mis omakorda annab kliendile täiendava kindlustunde, et tema mentori oskused ja teadmised käivad ajaga kaasas.