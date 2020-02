Ajujahil otsib mentorit ja rahastust tiim, kes asendab tuukrid robotitega

Äriidee kasvas välja ühest võistlusroboti projektist, mis tekitas potentsiaalsetes klientides huvi. „Saime aru, et turg otsib selliseid roboteid, millega oleks vette ehitatud või vees hulpivate objektide ülevaatused tasuvamad, ohutumad ja regulaarsemad," räägib roboti arendaja Timmu Tollimägi.

Suurimaks väljakutseks peab tiim töökindla roboti arendamist ja pidevat tööd selle kallal. „Praegu suudab meie robot tuvastada näiteks laeva sõukruvi ummistust - tuuker saab info kätte ja eemaldab ummistuse. Me tahame, et robot areneks nii võimekaks, et ta suudaks ka ise ummistuse likvideerida ja et ta ei oleks vaid kontrollija," selgitab Tollimägi.

Igal tänases saates žürii ette astuval võistkonnal on omamoodi trump taskus: hooldekodudesse abilisi vahendav CommuniCare võidab südameid sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtlusega, mis aitab tulevikus tuhandeid eakaid. Unsinkable Robotics on ainuke tiim, kellel on ette näidata praktiline, käegakatsutav asi, mida võib kasutada mitme mure lahendamiseks. LeVinum on suutnud ära ühendada inimeste vaba raha, investeerimistuhina ja veinid ning andmekaitse tööriista arendav tiim Alfred on suurima kogemusega tiim tänavusel hooajal.

Ajujahi žürii koosseisus Sami Seppänen (Elisa), Tanel Rebane (EAS), Mart Maasik (SEB), Janne Laik (Maxima), Ave Habakukk (Lingvist) ja Ivo Remmelg(EstBAN) peavad omavahel otsustama, kes neist neljast tiimist on väärt isiklikku aega ja pühendumist - iga žüriiliige peab leidma endale oma tiimi, keda mentordada ja kaitsta tarbetu kriitika eest.