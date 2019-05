Ajujaht 2019 võitja selgunud - TTÜ keemiatudengite loodud Timey!

Võidutiim sai peaauhinna 30 000 eurot ja võimaluse külastada koostöös ühisrahastusplatvormiga Funderbeam kolme välisturgu, et kohtuda potentsiaalsete klientide ja investoritega.

Ajujahi ellukutsuja, EASi nõukogu esimees Erki Mölder ütles, et ettevõtluses läbi löömiseks tuleb julgeda ka eksida. "Kõik kolm finalisti on julgenud võtta riske ja seeläbi areneda. Timey viis võidule eelkõige eristuv ja nutikas lahendus, mille nad konkursi jooksul ka teoks tegid," rääkis Mölder.

SEB innovatsioonijuht Mart Maasik ütles, et Timey võttis kuulda neile antud tagasisidet. "Nad on dünaamiline tiim, kes on nii meie kui ka klientide tagasiside mitte ainult kuulda võtnud, vaid sellele ka reageerinud, mistõttu on nende areng konkursi jooksul olnud märgatav," rääkis Maasik.

Elisa tegevjuht Sami Seppänen leidis, et Ajujahi võit on tunnustus tiimi senisele fookuse hoidmisele ning potentsiaalile viia oma toode erinevatele turgudele Euroopas ja miks mitte ka kogu maailmas. "Nende tehnoloogial on palju võimalusi, kuid nad on tugevalt hoidnud fookust kalatoodetele," lisas Seppänen.

Ajujahi teise koha pälvis kleebitavate puitpaneelide tootja Groveneer (15 000 eurot) ja kolmanda koha pimedatele mõeldud lauamäng ALU (5000 eurot).