Kas Ajujahil osaleva tiimi tõlkerakendus suudab ületada Google'it?

Nimelt on meeskond Aligner arendamas automaatset tõlkeplatvormi, mis on märksa täpsem kui Google Translate. Aligner suudab tõlkida ligi 140 eri keeles ja on sellega teeninud nüüdseks ära nii investorite kui suurte klientide tähelepanu.

Ajujahi tiim esitab Alignerile väljakutse - kuidas tuleb platvorm toime konkurent DriveXi ingliskeelse tutvustusteksti tõlkimisega?

Ajujaht on eetris TV3-s täna kell 20, kus selgub, kas nad suudavad veenda ära mõne žüriiliikme, et pääseda järgmisesse vooru.

Ajujahi finaal toimub aprilli alguses, jagamisele läheb 140 000 euro suurune auhinnafond.