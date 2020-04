Selgus Ajujahi superfinaali ja 30 000 euro võitja

Ajujahi žüriiliikme ja EASi ettevõtluse keskuse juhi Tanel Rebase sõnul eristus Pagerri idee juba alguses. “Mõte, et äri saab olla ka keskkonnale kasulik on hea müügiargument. Pagerri viis võidule see, et idee suudeti edukalt ka äriks pöörata. Reaalselt toimiv mudel Eestis ja sisenemine Saksamaa turule olid ühed tugevamad argumendid,” selgitas Pagerri edu Rebane.

Elisa tegevjuht Sami Seppänen kiitis Pagerri arengut kogu protsessi vältel. “Nad said reaalselt oma äri käima ning sellega suutsid meid veenda, et edaspidine kasv on samuti garanteeritud,” lisas Seppänen. Tähtsaks osutus ka tiimi iseloom. “Pagerr on kahe jalaga maa peal, nad on enesekindlad, aga samas võtavad tagasisidet ja nõuandeid alati kuulda, et kiiremini areneda,” sõnas žüriiliige.

SEB äriinnovatsiooni juht Mart Maasik ütles, et sel hooajal saavutatud tiimide progress oli läbivalt tugevam kui aasta eest. “Selle hooaja puhul tooksin eriti välja, et kui varsematel aastate jõudsid finaali ka meeskonnad, kellel oli mõni kriitiline kompetents puudu või tiimidünaamika veel rabe, siis sel aastal oli igal finalistil ka meeskonnatöö paigas. Tasakaalukalt arenesid nii kliendi mõistmine, lahenduse disain, kui ka tehnilised ja ärikompetentsid,” sõnas Maasik.