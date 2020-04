VIDEO | Ajujahi võitja selgub täna telestuudios, kus viibib ainult üks inimene

„Minu teada pole vähemalt Eestis enne midagi taolist tehtud," ütles Karell. „Nägime kõvasti vaeva, et teha eriolukorras kontaktivabalt kümne inimesega stuudiosaade. Julgen öelda, et saime sellega hakkama - tegu on ikkagi päris telesaate, mitte 9 kokkumiksitud videokõnega," ütles ta.

Karell selgitas, et arusaadavalt ei saanud kuut žüriiliiget ja kolme võistkonda, lisaks veel pealtvaatajaid ja telemeeskonda, praeguses eriolukorras ühte ruumi kokku tuua.

Kahe päevaga lõi tehnikapartner RGB lahenduse, mis võimaldas saatejuhti, kohtunikke ja meeskondi erinevates kombinatsioonides omavahel suhtlema panna ja stuudios suurtele ekraanidele kuvada. Operaatorite töö võtsid üle robotkaamerad. Saade on ettesalvestatud live-formaadis, kõik esitlused, küsimuste-vastuste voor ning võitjate valimine leidsid aset reaalajas üle Skype'i.