VIDEO | Ajujahi žürii liige Heidi Kakko finaali eel: toodete väärtus tuleb rahaks keerata!

Kaks tudengit ettevõttest Timey on loonud keemilise indikaatori, millega kontrollida toidu "parim enne" märke kehtivust. Groveneer müüb väärispuidust vineerpaneele, öeldes, et nende abil saab iga seina muuta puitseinaks. Kolmas võistkond ALU on ise välja mõelnud kompimisel põhineva lauamängu, mida saavad mängida ka pimedad.

Vaata videost, kuidas žürii liige, startupide mentor ja investor Heidi Kakko kommenteerib kolme võistkonna eeliseid ja nõrku kohti.

Ajujahi finaali otsesaade algab täna kell 20:00 TV3s.