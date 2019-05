VIDEO | Ajujahil tahab maailma vallutada pimedatele mõeldud lauamäng

Tänases Ajujahi saates astub žürii ette kaasavate lauamängude stuudio ALU, kes on välja töötanud puidust strateegiamängu, mida saavad mängida ka vaegnägijad. Ideele tulid nad suhtlusest pimedatega, kelle probleem on selles, et enamik lauamängutootjaid nägemispuudega inimestega ei arvesta.