VIDEO | Jaak Madison käis Ajujahi äriideed testimas: mina endale kontvõõraid koju ei kutsuks

Madison pannakse korraldajate poolt üllatuslikku olukorda, kus ta peab osalema korteripeol täiesti võõraste inimeste juures. Ajujahi ettevõtluskonkursil võõraste küllakutsumise nutirakendust arendav meeskond GoInvite korraldas testiürituse, et näha, kuidas ootamatud külalised seltskonda sobituvad.

Mida arvab Jaak Madison sellest, et äpi kaudu tulnud külalised võõrustaja maha võiksid tahta lüüa, vaata lähemalt juuresolevast videost. Seda, kuidas pidu kulges ja mis äpiarendajatest saab, näeb täna õhtul kell 20 TV3-s, kui Ajujahi žürii ette astuvad meeskonnad, kes on valitud kümne parima hulka. Millega täpselt need kümme parimat tegelevad, saab lugeda alljärgnevalt.

GoInvite

GoInvite on inimeselt inimesele koduürituste äpp, mis viib kokku võõrustajad ja külalised luues uue koduürituste kultuuri. GoInvite’i abiga void enda juures korraldada näiteks lauamänguõhtu, kodukontserti, kokanduskursuse vms.

Seejuures on võimalik kohtuda põnevate külalistega ja teenida rahalist tulu. GoInvite idee sündis, soovist luua mugav lahendus inimestele, kes hindavad personaalsemaid elamusi, soovivad leida uusi tuttavaid ja teenida lisatulu.

HIVE

HIVE on pilvepõhine lahendus GPS-positsioneerimiseks ja navigeerimiseks. HIVE aitab droonidel, robotitel ja teistel GPSiga varustatud autonoomsetel süsteemidel positsioneeruda, navigeeruda ning neid jälgida 1 cm täpsusega.

HopKid

HopKid on sõidu- ja saatmisteenus laste turvalise ja mõnusa liikumise korraldamiseks. HopKid aitab planeerida laste sõidutamist ja saatmist, teeb maapiirkondades elavatele lastele huvihariduse ja teised teenused kättesaadavaks, sõidutab ja saadab väiksemad lapsed uksest-ukseni ja annab lapsed vastuvõtjale üle.