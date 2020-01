Igaüks võib teha Amazoni

Reklaamimine ei nõua suuri investeeringuid seadmetesse ja andmehoidlatesse ning see näib olevat veel üks Amazoni kasvu garanteerijaid. Reklaamitulu tõuseb 2020. aastal 36%, ulatudes 17,6 miljardi dollarini, ja 2025. aastaks on see 46 miljardit dollarit, ennustab Coweni analüütik Blackledge. Eeldades, et ettevõtte ärimarginaal on 35%, moodustavad tema hinnangul reklaam ja veebiteenus sel aastal kokku 90% äritulust. Viie aasta perspektiivis hinnatakse Amazoni vaba raha suuruseks aastas juba 85 miljardit dollarit.

Kuidas aga Amazon sellist raha genereerib?

Amazoni peamine mootor on Amazon Prime, mis alguses pakkus kahepäevast tasuta tarnet, nüüd juba ühepäevast tasuta tarnet (mis kasvatas 2019. a IV kvartalis hüppeliselt 13% võrra kasutajate arvu ning rahavoogu Amazonile). Lisaks on edukaks osutunud Amazoni enda pilvandmetöötlus Web Solution, millel on korralik kasumimarginaal Amazonile. Amazoni paindlikkus seisneb ka selles, et kui sul hetkel raha ei ole, pole probleemi – Amazon pakub ka krediiti.

Kas Amazoni on raske teha?