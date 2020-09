Aasta disainirakendaja nominendid: disain on kujundusest palju enamat

“Ettevõtluse auhind 2020” konkursi raames jagatavale aasta disainirakendaja tiitlile on jäänud kandideerima kolm nominenti - vaikusekabiinide tootja Silen Space, ventilatsioonisüsteemide tootja ETS Nord ja ka eksportööri kategoorias nomineeritud elektrimootoriga jalgrataste tootja Ampler Bikes. Mida on nominentidele andnud teadlik disainirakendus ning mida see endas kätkeb?

Kontoritesse mõeldud vaikusekabiine tootva Silen Space’i juhi ja asutaja Endrus Arge sõnul sündis nende toode EASi Disainibuldooseri programmi käigus, kui sooviti üht ideed teostada ja skaleeritavaks muuta. “Olime koos Walleniumi meeskonnaga harjutanud kätt tootedisaini vallas üle 20 aasta, kuid süsteemse disainiprotsessi terviklikkusest saime teadlikuks alles EASi programmi läbides,” meenutab Arge. Tänaseks on Silen Space olnud turul 2 aastat, ühest tootest on saanud 2 tootesarja ja käive on kasvanud rekordkiirusel. “Varem oli meil Soomes üks edasimüüja, täna esindab Silen Space’i 74 edasimüüjat 32 riigis,” ei varja Arge uhkust.

EASi Disainibuldooseri programmist, mis täna kannab nime Disaini meistriklass, sai uue hingamise ka ventilatsioonisüsteemide tootja ETS NORD. Kuigi Eestis on ettevõtte nimi tavainimesele mõnevõrra tundmatu, on tegemist juba 22 aastat tegutsenud oma valdkonna ühe liidriga Skandinaavias. ETS NORDi juhi Urmas Hiie sõnul algas ettevõtte seos teadliku disainirakendusega tõdemusest, et enam ei piisa tellijale lahenduse loomisest, vaid keskenduda tuleb tellija kliendi vajadustele. “Meie NORDCanopy restoraniventilatsiooniseadmete arendamiseks istus üks meie tootedisainereid kuu aega erinevate tipprestoranide köökides ning lihtsalt jälgis, kuidas peakokad oma tööd teevad ning mida nemad ootavad ventilatsioonilt.” Nii sündiski tootesari, mis suudab paremini rahuldada suurköökide nõudlikke vajadusi, olles lihtsam toota, transportida ja paigaldada.

Ampler Bikesi kaasasutaja Hannes Laar tõdeb, et ratta leiutamise naljadest ei ole nende äris pääsu. Ettevõte rakendab disainijuhtimise põhimõtteid lähtudes ettevõtte tegevusmotost, mis inglise keeles kõlab “built for purpose” ning eesti keelde karedalt tõlgituna “eesmärgist lähtuv tootedisain”. Pealtnäha on jalgratas küll juba tublisti üle sajandi vana, kuid selle disain muutub ajas pidevalt. “Ampler Bikes lähtub disainis ja tootearenduses kasutaja vajadustest, otsides uusi viise igapäevase rattakasutuse hõlbustamiseks ja rakendades innovaatilisi lahendusi. Eesmärgiks luua kasutajasõbralik ja intuitiivne toode, mis aitab kasutajal taasavastada rattasõidu võlusid.” sõnastab Laar rattatootja disainiprintsiibi.

Teadlik disainirakendus algab visioonist

Teadlik disainirakendus algab Arge arvates juba visioonist - millist probleemi toode tarbija jaoks lahendab, kuidas toodet tarbida tuleks, kuidas seda leida, kuidas kasutada. “Me ei müü toodet, vaid vaikust, mis on meie arvates avakontoris töötavale inimesele lausa inimõigus. Sellest lähtudes võtsime kogu protsessi elementaarosakesteks ja lõime toote asemel teenuse kontseptsiooni, mis hõlmab absoluutselt kogu tervikut, alates müügist ja pakendamisest kuni paigalduseni välja. Lisaks töötasime välja nutika digilahenduse edasimüüjate toetamiseks, kasutades oma veebikonfiguraatoris näiteks liitreaalsuse võimalusi.”

Silen Space vaikusekabiin. Silen Space

Disaini lähtekohast peavad Eesti parimad disainirakendajad oma suurimateks eeskujudeks IKEAt, LEGO ja Apple’it. “Investeerisime palju aega ja vahendeid, et meie vaikusekabiini pakend ja lahtipakkimise protsess meenutaks uue iPhone’i pakendi avamise emotsiooni,” märgib Arge. Positiivset elamust aitab luua ka see, kui instruktsioonid on piisavalt lihtsad ning selged. Nii kasutab Silen Space toote paigaldamise juhendamiseks edasimüüja äpist mugavalt leitavat videomaterjali ning ETS NORD on palganud graafilise disaineri, kelle ülesandeks on tagada juhendite võimalikult arusaadav visuaalne ülesehitus.

LEGO juures hindavad nii ETS NORD kui Silen Space lõputut modulaarsust - ka pealtnäha keerulised konstruktsioonid pakuvad lihtsa klikiga võimalusi toodete ühendamiseks eri keskkondadesse ja erinevatele vajadustele sobivalt. “Lähtusime eesmärgist, et meie 300-1500 kilogrammi kaaluva kabiini ülesseadmine oleks jõukohane kahele inimesele, kellel on varasemast vähemalt ühe IKEA riiuli kokkupanemise kogemus,” selgitab Arge.

Modulaarsuse kasvavat tähtsust rõhutab ka Urmas Hiie ETS NORDist. “Tipprestorani keskmine eluiga on 3-5 aastat - iga peakoka vahetus tähendab tihti ka kogu köögi ümberehitust või -paigutust. Tavapäraselt jääks iga sellise “kolimise” käigus üle tohutu kogus torusid ning plekki, kuid tänu NORDCanopy modulaarsetele osadele oleme suutnud standardiseerida seni väga individuaalsete projektide alusel ehitatavaid süsteeme ja seeläbi võimaldanud materjalide ning komponentide suuremat taaskasutust. Sellest võidab keskkond, aga eelkõige just kliendi rahakott.”

Koroonakriis on hoogustanud innovatsiooni

Koroonakriis ei ole disainirakendajatele suuremaid kaikaid kodaraisse visanud. Silen Space’i Endrus Arge sõnul tellitakse kontoritesse jätkuvalt privaatseid kabiine, sest need aitavad parandada avatud kontorite hügieeniturvalisust. “Ettevõtted ostavad üha enam kabiine, et inimesed oleksid ka avatud kontoris teineteisest veidi rohkem eraldatud - kõikjale ei saa ju seinu ehitada.” Silen Space reageeris kasvavale nõudlusele uue toote väljatöötamisega. “Lõime Space tootesarja baasil tagasihoidlikumate parameetritega toote ChatboxbySilen, mis on osutunud tõeliseks müügihitiks. Videokõnede maht kasvab ju eksponentsiaalselt, seega vajavad ka väiksemad ettevõtted kättesaadavaid tooteid privaatsuse tagamiseks,” räägib Arge.

ETS NORD annab täna tööd 350 inimesele ning ettevõtte asutaja Hiie teatab uhkusega, et koroonakriisi tõttu ei ole nemad pidanud veel ühelgi töötajal palka vähendama ega koondamisteadet esitama. “Meie restoranisüsteemide põhiturg on Skandinaavia ning seal ei ole olukord restoraniäris nii mustades toonides, suhtumine on veidi rahulikum. Pealegi on hea ja efektiivne ventilatsioonisüsteem ka väga hea kaitse bakterite ja viiruste leviku vastu. Ja meie ettevõtte tegevusalaks on kõigi ventilatsioonisüsteemi komponentide tootmine Ast Üni, mitte vaid restoranidele ja suurköökidele mõeldud lahendused,” selgitab Hiie.

ETS Nordi ventilatsioonisüsteem professionaalses köögis. ETS Nord

Disainirakendaja nominentidele on tähtis tootmise hoidmine kodu lähedal. Nii valmivad Silen Space’i kabiinid oma koostetehases Jüri lähedal, kus saavad tööd 12 inimest. ETS NORDi peatehas asub küll Eestis, kuid ventilatsioonisüsteemide komponente toodetakse ka oma Soome, Rootsi ja Taani tehastes. “Meil liigub iga päev Tallinnast Soome 6-7 veokit materjali ja valmistoodanguga, Rootsi keskmiselt üks veok päevas ning Taani 3-4 veokit nädalas,” lisab Urmas Hiie. Ka Ampler Bikes on ehitanud vertikaalselt integreeritud struktuuri, kus ettevõtte kontrolli all on kogu protsess, alates arendusest ja tootmisest kuni müügi ja hoolduseni.

„Ettevõtluse auhind 2020” on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele, mida annavad välja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Tööandjate Keskliit. Konkursi eesmärk on tunnustada parimaid Eesti ettevõtteid ja tõsta esile ettevõtlikkust ka majanduslikult keerulisel ajal. Ettevõtluse auhinna konkursil selguvad aasta parimad ettevõtted viies kategoorias – aasta eksportöör, aasta uuendaja, aasta pereettevõte, aasta disainirakendaja ja aasta välisinvestor.